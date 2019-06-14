Ответственность в Сети: закон о фейках и как по глупости не стать экстремистом
"Вести: Приморье. Интервью" с медиаюристом, адвокатом Галиной Антонец.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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