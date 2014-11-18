«Хорошая киса» вышла из леса к людям на дороге в Приморье
В Тернейском районе Приморского края автомобилисты стали невольными свидетелями прогулки амурского тигра. «Кису», как называет хозяина тайги голос за кадром, они запечатлели на видео.
Молодой амурский тигр вышел из леса на дорогу, прошелся перед машиной в свете фар и вальяжной походкой ушел обратно в чащу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм Центра «Амурский тигр».
Видео - Андрей Савин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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