Общероссийский народный фронт предъявил претензии строителям владивостокского «Кванториума» и намерен добиться перерасчета сметы. Современный технопарк, который возводят на базе Дворца детского творчества, уже не в первый раз попадет в эфир нашего телеканала. Ремонтные работы в учреждении стали предметом жарких дискуссий среди архитекторов и историков. По их мнению, строители уничтожают уникальный интерьер здания. Авторы проекта, в свою очередь, говорят о безопасности. Найдут ли компромисс во время большого ремонта?

Липкой моросью и целым списком проблем встречает Владивосток московского представителя ОНФ. По программе рабочей экскурсии — одна из первых остановок во Дворце детского творчества, на базе которого в рамках нацпроекта строят «Кванториум». Уже на входе у общественницы замечания к срокам и качеству работ.

Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды: «Деньги пришли в регион в феврале, в муниципалитеты — в апреле. И только в октябре выделили объекту. Из-за коротких сроков качество хромает. Лестница, которую поставили в декабре, конечно, треснула».

Дворец пионеров за всю свою историю еще не был в такой гуще жарких споров. Строительство современного технопарка должно было спасти здание. На ремонт, которого здесь не было десятки лет, средства выделил федеральный бюджет. Только оборудования планируют закупить на 73 млн. Но по факту капремонт привел к скандалу. Архитекторы и историки не оценили. Когда на объект зашли строители, по их мнению, уникальный проект испанского архитектора стал терять шарм. За волной возмущений — волна проверок.

Оксана Соловьева, директор Дворца детского творчества г. Владивостока: «Это отвлекает от основного содержания процесса. Сейчас идет демонтаж. Всем кажется, что мы все уничтожим. Не правда. Никаких кардинальных архитектурных изменений не будет».

Кванториумы — новый формат дополнительного образования. Технопарки открывают по всей стране. Их отличает современный подход и современный взгляд на обучение будущих специалистов. Это обязательно новейшее оборудование, много света и пространства. Но главное требование — безопасность. В том числе и поэтому во владивостокском «Кванториуме» было решено спрятать фонтан под асфальт и убрать ряд деталей.

Искусствоведы яростно борются за исторический облик. Преподаватели просят сделать поярче.

- Здесь напирают, что синий не нужен. Все белым должно остаться. А детей кто-нибудь вообще спросил? Хотят ли они учиться среди серых стен?

Сегодня директор учреждения демонстрирует чудеса дипломатического баланса. Дизайн-проект сделан по рекомендациям Минпросвещения. Но даже в его рамках пришли к компромиссу. Строители обещают не трогать мраморные ступени, цветовую гамму, декоративную чашу и латунный корабль. Вопросы остались лишь у общероссийского народного фронта — к финансовой части.

Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды: «Сметные стоимости меня пугают. Обратимся, чтобы счетная палата РФ провела инвентаризацию по строительству».

Сегодня руководство Дворца пионеров обдумывает предложение провести пресс-конференцию. Вместе с представителями власти и общественности расставить точки, чтобы этой осенью «Кванториум» открыл свои двери и во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]