Мощный "японский" циклон выходит на российский Дальний Восток
16 июня на Курильские острова и остров Сахалин обрушится мощный циклон с Японских островов. В связи с этим 16 и 17 июня в этих регионах ожидается серьезное ухудшение погоды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Пройдут дожди, временами сильные, местами очень сильные. Ветер ожидается очень сильный, на побережье штормовой. В море будет сильный шторм с высотой волны от 2,5 метров до 5 метров.
На погоду в Приморском крае "японский" циклон окажет косвенное влияние: на северо-восточном побережье края пройдет слабый дождь интенсивностью 5-10 мм осадков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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