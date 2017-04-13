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Мощный "японский" циклон выходит на российский Дальний Восток

Мощный "японский" циклон выходит на российский Дальний Восток

16 июня на Курильские острова и остров Сахалин обрушится мощный циклон с Японских островов. В связи с этим 16 и 17 июня в этих регионах ожидается серьезное ухудшение погоды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода. 

Пройдут дожди, временами сильные, местами очень сильные. Ветер ожидается очень сильный, на побережье штормовой. В море будет сильный шторм с высотой волны от 2,5 метров до 5 метров.

На погоду в Приморском крае "японский" циклон окажет косвенное влияние: на северо-восточном побережье края пройдет слабый дождь интенсивностью 5-10 мм осадков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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