Во вторник в Приморье опять будет дождливо
В первый день рабочей недели в Приморье преимущественно без осадков. При переменной облачности максимальные температуры воздуха повысятся до +17...+24 °С. Ближайшей ночью фон минимальной температуры воздуха существенно не изменится, +1...+12 °С. А вот во вторник утром к западным границам края из Китая подойдут фронтальные разделы неглубокого циклона, на юге и западе Приморья начнется небольшой дождь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Днем дожди распространятся на большую территорию края, в отдельных районах усилятся. Температурный фон немного понизится, +12...+23 °С.
Во Владивостоке сегодня днем погода порадует солнцем. Столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С. Ближайшей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха +10...+12 °С. Утром во вторник местами возможен туман. При юго-восточном ветре день будет прохладнее на 3 – 4 градуса, чем сегодня. Вечером возможен небольшой дождь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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