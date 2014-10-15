Новости Общество

Сегодня, 13:38
 

Во вторник в Приморье опять будет дождливо

Во вторник в Приморье опять будет дождливо

В первый день рабочей недели в Приморье преимущественно без осадков. При переменной облачности максимальные температуры воздуха повысятся до +17...+24 °С. Ближайшей ночью фон минимальной температуры воздуха существенно не изменится, +1...+12 °С. А вот во вторник утром к западным границам края из Китая подойдут фронтальные разделы неглубокого циклона, на юге и западе Приморья начнется небольшой дождь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Днем дожди распространятся на большую территорию края, в отдельных районах усилятся. Температурный фон немного понизится, +12...+23 °С.

Во Владивостоке сегодня днем погода порадует солнцем. Столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С. Ближайшей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха +10...+12 °С. Утром во вторник местами возможен туман. При юго-восточном ветре день будет прохладнее на 3 – 4 градуса, чем сегодня. Вечером возможен небольшой дождь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря