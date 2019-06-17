Косолапого "вандала" застукали на месте преступления на "Земле леопарда"

Накануне, 16 июня, национальный парк «Земля леопарда» лишился одной из фотоловушек. Оборудование вывел из строя любопытный гималайский медведь. Сначала косолапый «станцевал» перед камерой, а после, видимо, попытался скрыть «компромат» - шутят ученые. Хищник ударил фотоловушку лапой, а затем зубами повредил корпус.

По статистике, именно медведи стали рекордсменами по количеству испорченных фотоловушек. Это связано с природным любопытством этих хищников. Ученые достаточно часто встречают камеры, поврежденные когтями и зубами косолапых, но получить видеоистории подобных нападений - настоящая редкость.

Между тем, по словам специалистов, чаще всего причиной порчи или исчезновения фотоловушек, к сожалению, остается человек. Ежегодно научные сотрудники не досчитываются нескольких десятков автоматических камер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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