Во Владивостоке водители устроили словесную перепалку, заблокировав проезжую часть

Два водителя муниципальных автобусов во Владивостоке устроили словесную перепалку во время остановки, перегородив проезжую часть для других участников дорожного движения.

Словесный конфликт возник между водителями автобусов № 23л и 54 17 июня около 12:00 на участке дороги между остановками «Дальзавод» и «Авангард», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Я ехала на 54-м. Автобус только отъехал от «Дальзавода», проехал несколько метров, как на полосе слева оказался автобус № 23л. Водители начали ругаться друг на друга матами, после чего остановились на проезжей части, перегородив две полосы движения автомобилям, которые ехали за ними. Водители даже выходили из автобусов во время скандала. Все пассажиры были возмущены остановкой и выяснением отношений на дороге», – рассказывает жительница Владивостока.

По словам женщины, конфликт посреди дороги происходил в течение трех минут. После этого водитель 54-го автобуса продолжил движение, однако вскоре 23-й снова пытался его обогнать, из-за чего на Светланской произошла непродолжительная гонка «автобусников». По предположениям пассажирки, конфликт случился из-за того, что шоферы не смогли согласовать между собой расписание движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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