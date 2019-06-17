С начала мотосезона в Приморье зарегистрировали 50 ДТП с участием двухколесного транспорта. 8 человек погибли, 28 — получили тяжелые травмы. Рост по числу погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 60%. Самые частые причины аварий — несоблюдение мотоциклистами дистанции и очередности проезда, выезд на встречную полосу, а также управление транспортным средством в алкогольном опьянении. А какими происшествиями запомнились суббота и воскресение?

Сразу несколькими громкими происшествиями отметились в соцсетях прошедшие выходные. Пожар произошел на «Приморском кольце». В ночь с субботы на воскресение загорелся один из корпусов «Примринга», и, как сообщает основатель комплекса, пострадала площадь более полутора тысяч квадратных метров. По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. К восьми утра пожар был локализован. Никто из людей не пострадал. Глава «Суматори» экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал произошедшее на своей страничке «Инстаграм».

Виталий Веркеенко, руководитель компании "Суматори": «Жаркое утро ПримРинга… Благодарность за профессиональную, оперативную и слаженную работу пожарным расчётам г.Артёма, Надеждинска и Владивостока! Уважение Людям и Профессии! Возникшее ранним утром возгорание на складе спортивной одежды и комплектующих арендатора Примринга - ДЦ BRP, площадью 315м2, было оперативно локализовано. Технику и шоурум арендатора удалось сохранить, также не допущено распространение огня на административное здание. Причины выясняются, вероятно короткое замыкание электропроводки. ПримРинг продолжает работать в штатном режиме! Спасибо многим откликнувшимся с предложением помощи! Мы ценим!"

А сегодняшней ночью отметился грузовик с зерном. Он перевернулся на съезде с Золотого моста, снес леера, перевернулся и рассыпал содержимое на газон. Точная причина аварии пока не названа. Пользователи сети высказывают предположения — лидирует три версии: превышение скорости, мокрый асфальт и плохое самочувствие водителя.

Дарья Орлова, корреспондент: «Происшествие случилось именно на этом месте. Вот, можно видеть поврежденные леера и зерно. На момент аварии, конечно, его здесь было гораздо больше. После того как днем грузовик поставили на колеса, высыпавшееся зерно, что удалось собрать, погрузили в мешки вручную и увезли».

А вечером 15 июня во Владивостоке в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс» произошла авария с участием сразу трех автомобилей. По данным паблика «Экипажи ДПС», Toyota Prius, отъезжая от обочины, хотел сразу развернуться, высунулся мордой на встречку прям перед Toyota Levin, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, сам вылетел на встречку, прямо на Toyota Vitz и Honda CR-Z. Спровоцировавший ДТП водитель Prius остался цел и невредим. А вот другому «Приусу» повезло меньше - на выезде из Владивостока напротив спортивно-развлекательного комплекса "Фетисов-арена" в условиях сильного ливня водитель не справился с управлением и ушёл в леера. Машина вдребезги. Состояние водителя — неизвестно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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