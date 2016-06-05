Анонс на 18 июня

18 июня в 14.00 — музей им. Арсеньева ( ул. Светланская, 20, служебное крыло, 3 этаж) - пресс-конференция, посвящённая проекту «Сам по следам».

18 июня с 00.10 до 23.59 20 июня — ограничено движение автотранспорта на улице Бородинской в районе дома №31 во Владивостоке. В это время будет проведён аварийный ремонт водопровода.

18 июня в 18.30 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – спектакль «Чудаки».

18 июня в 18.30 – Русское географическое общество (Петра Великого, 4) – лекция «Ночной подводный мир Приморского края».

18 июня в 19.00 – Центр современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – лекция Алисы Багдонайте «Как устроена "Заря"?».

18 июня – День устойчивой гастрономии.

18 июня – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]