Во Владивостоке разыскивают извращенца, напавшего на женщину в подъезде жилого дома

Проверку по факту сообщения местной жительницы о нападении извращенца проводят сотрудники полиции. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, когда женщина выходила в магазин. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на VL.ru.

По словам 39-летней жительницы Первореченского района, в обеденное время она решила сходить за продуктами, поэтому вышла из квартиры и стала спускаться на улицу, когда на лестничной клетке сзади к ней подбежал неизвестный.

Мужчина восточной внешности в кепке попытался силой спустить с потерпевшей штаны и нижнее белье, но женщина оказала ему активное сопротивление и стала звать на помощь.

Извращенец испугался и быстро выбежал из подъезда, а пострадавшая незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о нападении. Женщина описала приметы подозреваемого, а стражи порядка начали его поиск.

По факту обращения горожанки проводится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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