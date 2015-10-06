Во Владивостоке разыскивают извращенца, напавшего на женщину в подъезде жилого дома
Проверку по факту сообщения местной жительницы о нападении извращенца проводят сотрудники полиции. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, когда женщина выходила в магазин. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на VL.ru.
По словам 39-летней жительницы Первореченского района, в обеденное время она решила сходить за продуктами, поэтому вышла из квартиры и стала спускаться на улицу, когда на лестничной клетке сзади к ней подбежал неизвестный.
Мужчина восточной внешности в кепке попытался силой спустить с потерпевшей штаны и нижнее белье, но женщина оказала ему активное сопротивление и стала звать на помощь.
Извращенец испугался и быстро выбежал из подъезда, а пострадавшая незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о нападении. Женщина описала приметы подозреваемого, а стражи порядка начали его поиск.
По факту обращения горожанки проводится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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