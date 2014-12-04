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Креветку с мышьяком выявили в продукции производителя морепродуктов в Приморье

Креветку с мышьяком выявили в продукции производителя морепродуктов в Приморье

Фото: pervie.ru

При проведении испытаний проб, отобранных от партии креветки гребенчатой производителя из Лазовского района общим весом более 4,5 тонн, специалисты ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» выявили превышение допустимого содержания мышьяка.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, лабораторный анализ партии проб, отобранных от данного вида морепродукции, показал превышение допустимого содержания мышьяка более чем в 2 раза.

По результатам исследований, проведенных в рамках государственного пищевого мониторинга, 4,5 тонны продукции признаны не соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по содержанию мышьяка.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Производитель переведен на усиленный лабораторный контроль. Информация доведена до владельца продукции для предотвращения ее реализации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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