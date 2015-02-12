Акция «Сдай оружие» проходит в Приморском крае

Управлением МВД России по Приморскому краю и Департаментом по координации правоохранительной деятельности Администрации Приморского края в рамках Соглашения «О взаимодействии в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью» организована работа по осуществлению выплат вознаграждения гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добровольно сдавшим в территориальные органы внутренних дел Приморского края незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Порядок выплаты вознаграждения утвержден постановлением администрации Приморского края от 29 мая 2013 года № 207-па.

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:

- Боевое ручное стрелковое оружие, за исключением боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия - пять тысяч рублей за каждую единицу;

- Боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, служебное нарезное короткоствольное - четыре тысячи пятьсот рублей за каждую единицу;

- Гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом - две тысячи рублей за каждую единицу;

- Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие, служебное огнестрельное гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие - одна тысяча рублей за каждую единицу;

- Газовое, огнестрельное бесствольное оружие самообороны, холодное оружие - пятьсот рублей за каждую единицу;

- Гранаты, мины, снаряды - три тысячи рублей за каждую единицу;

- Взрывчатые вещества - две тысячи рублей за каждые 1000 граммов;

- Боеприпасы - десять рублей за каждую единицу.

Граждане, добровольно выдавшие огнестрельное оружие, его основные части, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]