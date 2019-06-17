Медицинские работники края отметили профессиональный праздник. В Находке с особой заботой относятся к этой профессии. Так новым работникам Находкинской городской больницы администрация округа в этом году выделила 5 служебных благоустроенных квартир.

Сегодня Находкинская городская больница крупнейшее медицинское учреждение Приморья. Оно объединяет детские и взрослые поликлиники, стационары и родильный дом. Больница обслуживает более 150 тысяч жителей городского округа. Лечебные отделения оснащены лучшим оборудованием ведущих мировых фирм. В больнице работает почти 2 тысячи человек, это сплочённый и дружный коллектив, на каждого из них можно положиться.

Валерий Коляда, врио главного врача КГБУЗ «Находкинская городская больница»: «Большая задача стоит по привлечению кадров. Особенно в амбулаторно-поликлиническое звено. Над этой задачей мы работаем совместно с администрацией города, которая с удовольствием идёт нам на встречу. Никогда в истории не было такого, чтобы специалист в день трудоустройства въезжал в благоустроенную квартиру».

Торжественное собрание прошло в Доме культуры имени Ю. Гагарина. Гостей и работников больницы встречала выставка фотографий, которая рассказала о работе в разные годы, напомнила об известных в городе врачах, руководителях медицинских организаций – ветеранах и сегодняшних работниках. Поздравить именинников пришли руководители города, а также те, кому не безразличен труд медицинских работников.

Елена Герман, руководитель проекта «Мамы Находки»: «Мы благодарим за то, что вы спасаете человеческие жизни и помогаете быть здоровыми не только делом, но и словом. Я в этом убедилась сама. Ещё хотелось бы отметить вашу открытость и желание быть максимально полезными».

В этот день руководство города и больницы отметили профессиональные заслуги опытных работников предприятия, которые проработали в находкинской больнице 50 и более лет. Прозвучали напутственные слова в адрес молодых специалистов.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Впервые за многие годы выделил пять квартир вне очереди для врачей. И мы уже выделили землю, подвели сети и начнём строить дом для врачей и учителей. Я думаю это позволит привлечь кадры для того, чтобы увеличить количество специалистов столь необходимых в наших поликлиниках».

Сегодня в Приморье продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Один из региональных проектов в его рамках – обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения края квалифицированными кадрами. По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко с начала этого года к зарплате специалистов прибавились несколько мер социальной поддержки. Это различные доплаты, льготная ипотека, а также компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ. Привлечение кадров в медицину, позволит решать и другие задачи нацпроекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]