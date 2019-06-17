В краевом центре продолжается благоустройство придомовых территорий, запланированное на текущий год по наказам избирателей. Капитальный ремонт дороги в Первореченском районе сегодня проинспектировали депутаты Думы Владивостока.

Разбитая дорога и огромные лужи по адресу Карбышева, 12, теперь уже в прошлом. Местные жители вспоминают, как прежде добирались до дома, по колено в воде. Теперь же придомовую территорию не узнать! Ее ремонт провели в этом году в рамках исполнения перечня наказов избирателей.

Наталья Войновская, депутат Думы г. Владивостока: «В этом году удалось включить эту территорию в перечень наказов избирателей на 2019, благодаря этому сделано асфальтирование придомовой территории. Восстановили ливневку, поэтому теперь здесь сухая, качественная дорога».

Всего в этом году у депутатов Думы Владивостока - 116 наказов на сумму 178 млн. рублей, а это в три раза больше, чем было запланировано в предыдущие годы. Целевая работа по решению насущных проблем в краевой столице должна вестись совместно с администрацией города, уверен Андрей Брик, председатель Думы Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Это - подпорные стенки и наши традиционные вопросы, связанные с лестницами... Мы вместе с главой города Олегом Гуменюком спланировали программу "Подпорные стенки". Эта муниципальная программа будет решаться совместно с депутатскими наказами».

Благоустроить придомовую территорию во Владивостоке, построив детскую или спортивную площадку, также намерены жители 400 дворов. Это станет возможным благодаря федеральной и краевой программам «Формирование комфортной городской среды» и «Тысяча дворов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]