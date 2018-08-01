В Приморье кикбоксер жестко расправился с обидчиком своей подруги
Прокурором г. Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, преступные деяния совершены в марте 2019 года лицом, имеющим профессиональные навыки спортивного единоборства - кикбоксинга.
Узнав от возлюбленной о произошедшем между ней и ее бывшим сожителем конфликте, фигурант сначала ударил обидчика в область носа и в челюсть, а затем с силой нанес удары в область грудной клетки.
В результате таких действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде переломов ребер, перелома угла нижней челюсти со смещением, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Вину в предъявленном обвинении фигурант признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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