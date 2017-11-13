В Приморье за неделю от управления автотранспортом отстранены 272 нетрезвых водителя

За прошедшую неделю в регионе к административной ответственности привлечены 148 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 124 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщает Госавтоинспекция Приморского края, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 9 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. В результате 1 человек погиб, 3 - получили травмы. Повреждены 15 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели аварийности снижены.

11 июня в городе Владивостоке нетрезвый водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, идущую по обочине проезжей части. В результате происшествия потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась. Задержанный пояснил, что сел за руль после употребления спиртных напитков, решив подвезти приятеля. Гражданина уже лишали права управления автотранспортом за пьяную езду. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Граждан, ставших свидетелями попытки управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, просят сообщать о данном факте сотрудникам полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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