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На этой неделе устойчивой погоды во Владивостоке ждать не стоит

На этой неделе устойчивой погоды во Владивостоке ждать не стоит

Фото: inform.kz

В понедельник в Приморье довольно тепло, обойдется без существенных осадков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в дальнейшем в регионе ожидается неустойчивый характер погоды. Время от времени над Приморьем будут проходить атмосферные фронты, вызывая дожди разной интенсивности. Не исключены грозы. В ночные часы в первой половине недели температура воздуха +7...+13 °С, на северо-востоке и востоке местами воздух будет выхолаживаться до +1...+5 °С. Днем преобладающий фон температуры воздуха +18...+25 °С, на побережье в отдельные дни +12...+17 °С.

Во Владивостоке в понедельник малооблачно и тепло, днем воздух прогреется до +20...+23 °С. В дальнейшем временами туман, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в пределах +13...+17 °С, в среду вновь потеплеет до +20...+22 °С. Минимальная температура воздуха +11...+13 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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