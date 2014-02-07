Моряк приморского плавзавода, уходящего в рейс, прихватил с собой гашишное масло
Следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 44-летний житель Лазовского района, Приморского края из кустов дикорастущей конопли изготовил наркотическое средство – гашишное масло и, являясь членом экипажа плавзавода, принес наркотическое вещество на борт судна убывающее в Охотоморскую экспедицию. Наркотики обвиняемый спрятал в каюте от пограничного контроля, с целью незаконно переместить наркотическое средство через государственную границу Российской Федерации за пределы таможенной территории Таможенного союза, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте в суд.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Решение суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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