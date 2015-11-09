Наркодилеры ищут «пеших курьеров» по объявлениям в подъездах во Владивостоке

Жители Владивостока обеспокоены после появления в подъездах многоквартирных домов на Постышева бумажных объявлений о поиске пеших курьеров. Горожане опасаются, что таким образом наркодилеры пытаются привлечь молодежь к незаконному сбыту запрещенных веществ или препаратов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 13-14 июня на стенах подъездов жилых домов № 3, 5 и 7 на Постышева появились объявления. На первый взгляд, предложения выглядят весьма заманчиво: «Работа пешим курьером во Владивостоке. Занятость 6 часов в день. Оплата 4500 рублей/день. Пишите нам в WhatsApp ******** [номер телефона]».

При этом работодателя вовсе не интересует ни стаж работы, ни возраст желающих «трудоустроиться», а сама форма объявления, указанный вид работы и сумма оплаты практически копируют предложения в интернете, где предлагается работа закладчиков наркотиков. Такие предложения «легкой» работы с «достойной» оплатой уже несколько лет распространены в социальных сетях и на различных форумах.

«Можно было заметить, как на Постышева 3, 5 и 7 люди интересуются предложением. В том числе и подростки срывали номера телефонов... Это все происходит рядом со школой № 23», – сообщил горожанин. Жители района проинформировали о происходящем органы внутренних дел.

Во Владивостоке наркодилеры используют разные методы поиска наркокурьеров. Одними из них являются «заявки» в приложениях служб заказа такси, где в комментариях предлагается незаконная работа за вознаграждение.

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ, а также попытки реализовать растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества попадают под статью 228.1 УК РФ. За противозаконные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на год. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или запрещенные вещества/средства изготовлены или продавались в значительном размере, за это могут осудить на срок от восьми до 15 лет, а также оштрафовать на сумму 500 000 рублей. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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