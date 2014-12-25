Житель Приморья оставил сироту без квартиры
Суд города Находки вынес приговор 51-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении мошенничества.
В 2013 году к 51-летнему жителю Находки обратилась девушка-сирота с просьбой помочь получить ей свидетельство на приобретение жилья в собственность, она имела право на социальную выплату. Воспользовавшись доверием потерпевшей, обвиняемый составил нотариальную доверенность от имени доверительницы на своё имя.
Получив сертификат на сумму 1 миллион 153 тысячи 449 рублей на приобретение жилого помещения и купив в Находке квартиру, злоумышленник переписал ее на родственников, а впоследствии продал. Вырученные деньги недобросовестный гражданин потратил по своему усмотрению. А потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке, подозреваемого задержали. В отделе полиции он дал признательные показания.
В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
В ходе расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Находкинский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Для взыскания причиненного потерпевшей ущерба на имущество осужденного наложен арест. Злоумышленник взят под стражу в зале суда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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