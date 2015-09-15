Во Владивостоке идет подготовка объездной трассы, которой можно будет воспользоваться во время ремонта Некрасовского путепровода

Во Владивостоке идет подготовка дополнительного объезда на время ремонта Некрасовского путепровода. Альтернативный проезд пройдёт от Кунгасного до Моргородка. Сейчас на участке от переезда через ж/д «Моргородок» ведётся восстановительный ремонт дорожного полотна: здесь нарезали дорожные карты и ведут асфальтирование.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, АО «ННК-Приморнефтепродукт» обустраивает переезд через свои ж/д пути, а мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают санитарную обрезку деревьев, чтобы обеспечить видимость для автолюбителей, ведут покос травы. Впереди – установка знаков, монтаж камер видеонаблюдения и освещения на ж/д переезде в районе нефтебазы. Напомним, что ранее рабочие отгрейдировали, отсыпали асфальтовой крошкой и утрамбовали участок грунтовой дороги от переезда в районе дома № 4а по улице Нефтеветка до мыса Кунгасного.

Мэр города Олег Гуменюк накануне заехал на Нефтеветку, чтобы проверить, как идут подготовительные работы. Он отметил, что, несмотря на прошедшие дожди, дорога в удовлетворительном состоянии, но перед открытием дороги рабочие дополнительно пройдут по маршруту и подсыпят асфальтовой крошкой неровности.

Когда откроется движение на данном участке, пока не сообщается. Однако, отмечается, что ремонт дорожного покрытия на Некрасовском путепроводе не подразумевает полного закрытия. Будут вводиться временные ограничения на определенных участках: по направлениям и по полосам, то есть – сначала будут делать по очереди полосы по направлению в центр города, потом в обратную сторону. Проехать можно будет несколькими маршрутами: через сам путепровод, по дороге от Нефтеветки до Кунгасного, через улицу Снеговую.

Между тем, движение общественного транспорта будет осуществляться по открытым полосам Некрасовского путепровода, согласно утвержденным схемам движения автобусов.

Работы на Некрасовском путепроводе планируется начать не ранее чем через две-три недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]