Русла более 40 рек и ручьев расчищены в Приморье

В конце 2018-го – начале 2019 года в Приморском крае расчищены и укреплены русла 30 рек и 13 ручьев на территории 18 муниципалитетов, сообщает администрация края. Такие данные озвучил вице-губернатор региона Олег Мельников на селекторном совещании под председательством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Как подчеркнул глава МЧС России, сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири спасатели противостоят двум стихиям – огню и воде.

«В ряде регионов действуют природные пожары, в части других – сильные дожди осложняют гидрологическую обстановку. Наша общая задача – предупредить возможные негативные последствия, не допустить гибель людей», – обозначил Евгений Зиничев.

Говоря о ситуации в Приморье, Олег Мельников отметил, что лесных пожаров на территории края нет, а паводковая ситуация в норме.

«Паводковая обстановка на приморских реках благоприятная. В связи с прошедшими 15-16 июня дождями, местами сильными, спад уровня воды на реках края остановился. На реках южных и юго-западных районов края наблюдалось формирование локальных дождевых паводков, но без выхода из берегов. Опасных гидрологических явлений не ожидается», – уточнил замглавы региона.

Тем не менее, по словам Олега Мельникова, с наступлением лета и традиционного периода тайфунов и циклонов, риск наводнений в Приморье возрастает. Для предотвращения последствий сильных дождей, по решению Губернатора региона Олега Кожемяко, усилена работа по защите населенных пунктов от подтоплений.

«Для предотвращения подтоплений территорий населенных пунктов проведена расчистка и укрепление русел 30 рек и 13 ручьев общей протяженностью почти 60 километров на территории 18 муниципалитетов. Возведены временные сооружения вдоль береговой линии, восстановлены участки противопаводковых дамб, перемещено более 16 тысяч кубометров грунта. Продолжены работы по расчистке русел рек в Кавалеровском и Пожарском районах», – сообщил вице-губернатор края.

В Приморье разработан план по предотвращению наводнений до 2023 года. Эти меры позволят защитить от паводков более 60 тысяч человек и территорию площадью более 5 тысяч гектаров в 13 населенных пунктах в 10 муниципальных образованиях края. Планом предусмотрена реализация 16 мероприятий по инженерной защите от наводнений. В том числе – строительство 12 новых объектов и реконструкция четырех. Общий объем финансирования составляет 4,4 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]