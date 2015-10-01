Почти 1,3 тысячи родителей в Приморье получили единовременную выплату на первенца

35,3 миллиона рублей направлено на единовременную выплату приморским семьям, у которых в этом году родился первый ребенок. Такую меру социальной поддержки получили почти 1,3 тысячи семей края.

Как сообщили в администрации Приморского края, вместе с единовременной выплатой в размере почти 27,4 тысячи рублей 590 молодых семей получили краевую доплату в 22,6 тысячи рублей. Таким образом, размер поддержки мамам в возрасте от 18 до 25 лет составил 50 тысяч рублей.

С инициативой поддержать молодые семьи увеличенной выплатой на рождение первенца выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«На краевую доплату региональный бюджет уже направил 13,5 миллионов рублей. Всего на этот год на эти цели в бюджете Приморья предусмотрели почти 75,7 миллиона рублей», – информируют специалисты и напоминают: единовременные выплаты на первого ребенка назначаются семьям без учета уровня доходов.

Вместе с тем, более 4 тысяч приморских семей с первенцами являются получателями ежемесячной выплаты в размере почти 13,7 тысячи рублей, которая назначается с 2018 года. Право на ее получение предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 675,5 рубля в месяц.

Поддержка семей с детьми – один из сегментов национального проекта «Демография». Сегодня в помощь приморским семьям – 26 демографических выплат и компенсаций.

Помимо новых выплат на первенца, с этого года появилась возможность получить региональный материнский капитал на второго ребенка – в дополнение к федеральной выплате. Почти 8 тысяч многодетных семей получают ежемесячную выплату по случаю рождения третьего (или) последующего ребенка. Еще одна единовременная выплата – региональный материнский капитал, положена всем семьям, родившим третьего (или) последующего ребенка.

«Как видим, сегодня на поддержку государства могут рассчитывать любые семьи, независимо от количества детей. Убеждена, что принятые в сфере демографии законы, гарантирующие эту помощь, смогут мотивировать семьи к рождению детей», – подчеркивает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

По всем вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Телефоны и адреса размещены на сайте краевого департамента труда и социального развития в разделе «Соцзащита».

Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]