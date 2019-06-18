Сегодня, 18 июня - знаменательная дата в жизни края и Находки. 160 лет назад русские моряки на пароходо-корвете «Америка» под командованием капитан-лейтенанта Александра Болтина открыли для всего мира бухту Находка. В портовом городе прошли торжественные мероприятия.

К юбилею большого открытия администрация города и музейно-выставочный центр подготовили большую культурно-историческую программу. Выставка «Легенда о шторме» - это не просто историческая экспозиция, а дань уважения к памяти отважных моряков, первооткрывателей бухты Находка. Знаковым событием стало то, что через 160 лет после легендарного капитана Александра Болтина находкинскую землю посетил его потомок — праправнук Кирилл Рынза.

Кирилл Рынза, начальник отдела секретариата комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, праправнук капитана парохода-корвета «Америка» Александра Болтина: «В нашей семейной истории сохранилось очень многое о нём и прежде всего то, что он ходил мичманом в кругосветное плавание на фрегате «Паллада». То, что после ухода в отставку он был главным пожарным бранд-майором города Одессы, где была написана картина парохода «Америка». Вот такие вот истории хранились в нашей семье достаточно долго и чем-то были дополнены благодаря усилиям, в том числе директора музея Находки».

На выставку Кирилл Рынза привёз семейную реликвию — картину написанную его прапрадедом в 1886 году «Пароходо-корвет «Америка», которая до конца года будет украшать экспозиции музея. В знак уважения глава Находкинского городского округа Борис Гладких подарил символичный подарок от имени всех жителей города.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Примите, пожалуйста, вот, как говорится, с самыми наилучшими пожеланиями».

Праздничная программа продолжалась несколько дней. Городская ночь искусств «Артзалив» - это история города рассказанная языком искусства. Эпилогом празднования юбилея стала морская экспедиция в бухте Находка «Курсом пароходо-корвета «Америка». Через 160 лет потомок капитан-лейтенанта Александра Болтина прошёл по маршруту своего прапрадеда.

Марина Нургалиева, директор музейного выставочного центра г. Находки: «Ну, разве это не праздник, конечно, это праздник. Праздник истории, праздник творчества для всех наших жителей. И вот сейчас, конечно, проезжают мимо машины, видят наш праздник. Кто-то может придёт в первый раз в наш музей. Это уже будет для меня радость, что кто-то для себя открыл маленькую страницу истории».

Впервые празднование прошло под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Дипломом и памятной медалью наградили директора музея Находки Марину Нургалиеву за большой личный вклад в сохранение культурно-исторического наследия России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]