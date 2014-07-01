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Биологический "агрессор" расползается по Владивостоку (фото)

Биологический "агрессор" расползается по Владивостоку (фото)

Полчище паразитов продолжают сжирать "зеленые" зоны Владивостока сигнализируют жители столицы Приморья.  Материал нашей программы "На Владивосток совершена «биологическая атака» вызвал бурную реакцию наших зрителей и подписчиков. Напомним, речь в нем шла о том, что «зеленые легкие» Владивостока уничтожает полчище паразитов. От нашествия гусениц в некоторых районах города гибнет растительность, страдают деревья.

На WhatsApp "Вести:Приморье" поступают сигналы о расширении зоны атаки гусениц-пилильщиков. "В продолжение Вашего репортажа о том, что на Второй речке гусеницы съели на деревьях всю листву. Напротив дома №2 по улице Адмирала Юмашева деревья лысеют с каждым днем. А на ветках видно гнёзда этих вредителей.", - сообщают горожане и шлют в подтверждение фотографии голых деревьев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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