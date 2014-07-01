Биологический "агрессор" расползается по Владивостоку (фото)
Полчище паразитов продолжают сжирать "зеленые" зоны Владивостока сигнализируют жители столицы Приморья. Материал нашей программы "На Владивосток совершена «биологическая атака» вызвал бурную реакцию наших зрителей и подписчиков. Напомним, речь в нем шла о том, что «зеленые легкие» Владивостока уничтожает полчище паразитов. От нашествия гусениц в некоторых районах города гибнет растительность, страдают деревья.
На WhatsApp "Вести:Приморье" поступают сигналы о расширении зоны атаки гусениц-пилильщиков. "В продолжение Вашего репортажа о том, что на Второй речке гусеницы съели на деревьях всю листву. Напротив дома №2 по улице Адмирала Юмашева деревья лысеют с каждым днем. А на ветках видно гнёзда этих вредителей.", - сообщают горожане и шлют в подтверждение фотографии голых деревьев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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