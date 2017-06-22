Новости Анонс

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Анонс на 19 июня

19 июня в 15.30 − ТИНРО-центр (пер. Шевченко, 4) − стритбол GdettoBasket.

19 июня в 18.00 – Русское географическое общество (Петра Великого, 4) – встреча с участниками Больших парусных регат СКФ. 

19 июня в 18.30 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – спектакль «Чудаки». 

19 июня в 19.00 − Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) − киноклуб «Ориент»: Убойные каникулы. 

19 июня в 19.00 – Dom (Тигровая, 30) – мастер-класс «Управление личными финансами: семейный бюджет и персональное финансовое планирование». 

19 июня - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

С 19 по 23 июня - г. Арсеньев - Краевая Спартакиада пенсионеров и ветеранов спорта Приморского края.

19 июня – Международный день прогулки.

19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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