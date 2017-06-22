Анонс на 19 июня
19 июня в 15.30 − ТИНРО-центр (пер. Шевченко, 4) − стритбол GdettoBasket.
19 июня в 18.00 – Русское географическое общество (Петра Великого, 4) – встреча с участниками Больших парусных регат СКФ.
19 июня в 18.30 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – спектакль «Чудаки».
19 июня в 19.00 − Приморский краевой центр народной культуры (Пушкинская, 25) − киноклуб «Ориент»: Убойные каникулы.
19 июня в 19.00 – Dom (Тигровая, 30) – мастер-класс «Управление личными финансами: семейный бюджет и персональное финансовое планирование».
19 июня - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Кубок г. Владивостока по парусному спорту.
С 19 по 23 июня - г. Арсеньев - Краевая Спартакиада пенсионеров и ветеранов спорта Приморского края.
19 июня – Международный день прогулки.
19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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