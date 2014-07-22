Крупную партию марихуаны изъяли у жителя Артема
В ходе мероприятий, проводимых в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2019», сотрудники полиции получили информацию, что местный житель хранит наркотики в частном домовладении.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, в ходе обследования жилища подозреваемого оперативники обнаружили на придомовой территории пластмассовый бидон с травянистой массой.
Задержанный, 60-летний житель Артема, доставлен в отдел полиции для разбирательства. Мужчина пояснил, что изготовил наркотическое вещество из дикорастущей маньчжурской конопли для личного пользования.
Криминалистическое исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной). Общий вес наркотиков составил более полутора килограммов, что квалифицируется как крупный размер.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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