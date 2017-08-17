Во Владивостоке благоустроят видовую площадку на Добровольского
Живописный вид, открывающийся с площадки на Добровольского, 13, всегда притягивал сотни жителей микрорайона и других горожан. Теперь здесь появится благоустроенная территория.
Как сообщили в администрации Владивостока, благоустраивать видовую площадку будет компания «Промстрой-ДВ».
Здесь предстоит создать пешеходные дорожки, восстановить ограждение и газоны.
Сейчас на улице Добровольского проходит также капитальный ремонт дороги и тротуаров. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация «Строй Сити» уже убрала старые разрушенные бордюры и теперь монтирует новые бортовые камни вдоль дорог и на тротуарах, а также снимает старый асфальт и ведёт подготовку дороги и тротуаров к дальнейшему асфальтированию.
Всего же по нацпроекту ремонтные работы во Владивостоке будут выполнены на 15 улицах. На каждом из объектов появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, там восстановят люки и решетки.
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров. Строителям также предстоит сделать новый пешеходный переход на улице Олега Кошевого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.06.2019 На улице Калинина во Владивостоке начинается ремонт дороги
-
31.05.2019 На дорогах Владивостока идет масштабная строительно-ремонтная кампания
-
08.04.2019 Новый виадук построят во Владивостоке
-
09.01.2019 Стало известно, какие дороги отремонтируют во Владивостоке в 2019 году
-
23.07.2018 Видовую площадку оборудуют на озере Ханка в Приморье
-
17.08.2017 На 17 улицах Артема проведут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»
Добавить комментарий