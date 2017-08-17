Во Владивостоке благоустроят видовую площадку на Добровольского

Живописный вид, открывающийся с площадки на Добровольского, 13, всегда притягивал сотни жителей микрорайона и других горожан. Теперь здесь появится благоустроенная территория.

Как сообщили в администрации Владивостока, благоустраивать видовую площадку будет компания «Промстрой-ДВ».

Здесь предстоит создать пешеходные дорожки, восстановить ограждение и газоны.

Сейчас на улице Добровольского проходит также капитальный ремонт дороги и тротуаров. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация «Строй Сити» уже убрала старые разрушенные бордюры и теперь монтирует новые бортовые камни вдоль дорог и на тротуарах, а также снимает старый асфальт и ведёт подготовку дороги и тротуаров к дальнейшему асфальтированию.

Всего же по нацпроекту ремонтные работы во Владивостоке будут выполнены на 15 улицах. На каждом из объектов появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, там восстановят люки и решетки.

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров. Строителям также предстоит сделать новый пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]