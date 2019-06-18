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Неприятное соседство: змеи активизировались

Сезон змей начался в Приморском крае. Рептилии активизировались и выползают из своих нор на дороги, тротуары и детские площадки. В соцсетях распространяют десятки видео, на которых люди за кадром явно недовольны таким соседством. Недавно общественность напугал ролик, где змея ползает по капоту автомобиля, а после и вовсе залезает под капот через решетку радиатора. Как обезопасить себя от укуса змеи? Об этом пойдет речь с экспертом в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" сегодня, 18 июня, в 17:00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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