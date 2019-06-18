Он учится играть на фортепиано сам, несмотря на болезнь, которая вызывает потерю памяти. Упорный маленький человек, восьмилетний Лёня Заботин из Владивостока — сегодня герой совместного телепроекта ГТРК «Владивосток» и «Русфонда». Помочь можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить неограниченное количество SMS-сообщений со словом «дети» на короткий номер 5542.

Всего несколько секунд, и он уже не помнит ноты. Досадно, не скрывает слез. Прошлым летом у Лени резко поднялась температура. Держалась неделю, не реагируя на препараты. В состоянии комы, мальчик попал в реанимацию. В итоге — сложный диагноз, связанный с нарушением работоспособности головного мозга. Его мучают судороги, приступов бывает по 12 в день.

Яна Заботина, мама Лени: «Я понимаю, что он хочет бегать и гулять. Как пошли с декабря приступы, ты берешь его за руку - в туалет, умыться, кухня. Потому что в любой момент может повториться приступ, ты не знаешь, когда».

Многочисленные клинические и диагностические обследования показали, что эпилептический синдром появился из-за вируса герпеса.

Наталья Михайличенко, невролог-эпилептолог: «После перенесенной тяжелой инфекции у Леонида Заботина развилась резистентная форма эпилепсии, плохо поддающаяся лечению, с частыми полиморфными приступами, ухудшающими состояние и развитие мальчика. Для лечения необходим долгосрочный и дорогостоящий курс иммуноглобулина G (джи) – препарата Октагам».

Лекарство для Лени стоит 473 472 рубля. Государство предлагает, на первых порах, дешевый аналог, который только купирует приступы. Октагам может помочь реально.

Леня Заботин: «Я хочу, чтоб я сейчас, чтоб я сейчас же… эти приступы… Я выздоровел!»

На сайте «Русфонда» есть вся необходимая информация о восьмилетнем мальчике. Здесь же можно выбрать удобный способ перевода, например, через мобильное приложение. Поддержка неравнодушных приморцев - главная надежда мамы и бабушки. В семье таких денег нет.

Ольга Артемова, корреспондент: «На это нужно почти 500 тысяч рублей. Помочь маленькому Лене стать здоровым может каждый. Для этого достаточно отправить SMS со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоит сообщение 75 рублей. Их количество не ограничено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]