Экскурсии в "китовую тюрьму" в Приморье представляют опасность для детей и животных

Детские экскурсии в приморской бухте Средняя, где в вольерах содержится около ста ранее отловленных косаток и белух, опасны как для детей, так и для животных, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Микрофлора человека может оказаться фатальной для животных. Получая ее, иммунитет животных не справляется с ней, и возникают различные инфекционные заболевания", - отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Московской ветакадемии имени К.И.Скрябина, микробиолог Татьяна Денисенко, мнение которой приводит пресс-служба коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам".

Также, по ее словам, вольеры в "китовой тюрьме" не приспособлены для посещений детей из-за достаточно опасных помостов и понтонов, что может привести к несчастным случаям.

"Ребенок может упасть и попасть между этими вольерами, провалиться, попасть даже в вольер, и как поведут себя животные, мы не можем спрогнозировать, они не так давно находятся в неволе, не так давно их дрессируют", - отмечает эксперт.

По мнению Денисенко, существует также опасность заражения детей от морских млекопитающих.

"Есть ряд микроорганизмов, которые вызывают общие заболевания человека и морских млекопитающих. Это стрептококк, стафилококки, синегнойная палочка, но есть и особенные микробы, такие, которые встречаются только у китообразных. Конечно, риск заражения у детей при посещении таких мест, особенно открытого типа, минимален, но он есть. Это может произойти, если животное подошло близко к вольеру, где стоит ребенок, и происходит форсированный выдох из дыхла. Капли, которые содержат в себе частички слизистой и микрофлору, могут попасть в дыхательные пути ребенка или на слизистую оболочку глаза", - считает Денисенко.

Также эксперт выразила сомнение в культурно-просветительской ценности подобных экскурсий.

"Я, как преподаватель, не считаю такие экскурсии культурно-просветительской работой. Представьте себе, это фактически тюрьма. Косатки и белухи это дети и подростки, которых силой забрали у семей и привезли в стесненные условия. Они пережили тяжелейшую зиму и ряд заболеваний. Им пришлось близко контактировать с людьми. И вот к таким несчастным существам приводят детей. Где здесь образовательная ценность? Я не вижу", - считает ученый.

Ранее сообщалось, что Минприроды заявило, что животных после короткой программы реадаптации летом вернут в естественную среду обитания. При этом в начале июня стало известно, что к животным начали водить детские экскурсии, а программа реадаптации, по заявлениям зоозащитников, не ведется. Компании, которые отловили и содержат животных, отметили, что такие экскурсии предусмотрены соглашением, подписанным с властями региона.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии общественники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства активистов, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]