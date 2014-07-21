Крупный град выпал в Приморье
В приморском поселке Липовцы сегодня выпал град. Видео, которое попало в социальные сети, записано около получаса назад. На кадрах довольно крупные ледяные горошины. Приморцы опасаются за свой урожай.
По информации приморских синоптиков, сегодня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, вероятность 100%, в отдельных районах грозы. Местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+21°C.
Завтра погода немного улучшится. Большую часть дня обойдётся без осадков, и будет довольно тепло, максимальная температура воздуха +21…+26 °C, на побережье +15…+20 °C. В конце дня к Приморью подойдут очередные атмосферные фронты, в западной половине местами могут снова начаться дожди.
Видео - pogoda_25_region
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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