Новости Общество Видео

Сегодня, 17:02
 

Крупный град выпал в Приморье

Фото: pogoda_25_region

В приморском поселке Липовцы сегодня выпал град. Видео, которое попало в социальные сети, записано около получаса назад. На кадрах довольно крупные ледяные горошины. Приморцы опасаются за свой урожай.

По информации приморских синоптиков, сегодня погоду в Приморье  определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, вероятность 100%, в отдельных районах грозы. Местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+21°C.

Завтра погода немного улучшится. Большую часть дня обойдётся без осадков, и будет довольно тепло, максимальная температура воздуха +21…+26 °C, на побережье +15…+20 °C. В конце дня к Приморью подойдут очередные атмосферные фронты, в западной половине местами могут снова начаться дожди.

Видео - pogoda_25_region


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря