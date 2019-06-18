В Приморье подростки устроили погром на кладбище
Детская шалость с ущербом в миллион. В Спасском подростки разгромили больше 100 надгробий. Кто они - разрушители мемориалов? И чем помешали надгробия трудным подросткам? Об этом в сюжете Виктории Сарада сегодня, 18 июня, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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