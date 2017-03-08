Памятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке закроют на реставрацию

Во Владивостоке один из знаковых и любимых жителями и гостями города памятников будет временно закрыт.

Как сообщили в администрации Владивостока, памятник Кириллу и Мефодию, расположенный на видовой площадке на улице Аксаковской, в ближайшее планируют закрыть специальным коробом. По завершению строительства музейно-театрального комплекса памятник будет отремонтирован и открыт для посетителей.

«Уже проведены встречи со скульптором и автором композиции Эдуардом Барсеговым. В связи с тем, что сейчас скульптура и постамент находятся в не очень хорошем состоянии, принято решение о закрытии его на дальнейший ремонт», - рассказали специалисты мэрии.

Уже в ближайшее время специалисты изготовят специальную защитную конструкцию для скульптурной композиции. Эти работы проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]