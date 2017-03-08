Памятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке закроют на реставрацию
Во Владивостоке один из знаковых и любимых жителями и гостями города памятников будет временно закрыт.
Как сообщили в администрации Владивостока, памятник Кириллу и Мефодию, расположенный на видовой площадке на улице Аксаковской, в ближайшее планируют закрыть специальным коробом. По завершению строительства музейно-театрального комплекса памятник будет отремонтирован и открыт для посетителей.
«Уже проведены встречи со скульптором и автором композиции Эдуардом Барсеговым. В связи с тем, что сейчас скульптура и постамент находятся в не очень хорошем состоянии, принято решение о закрытии его на дальнейший ремонт», - рассказали специалисты мэрии.
Уже в ближайшее время специалисты изготовят специальную защитную конструкцию для скульптурной композиции. Эти работы проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.04.2019 Видовая площадка во Владивостоке на Орлиной сопке снова открыта для посещения
-
18.02.2019 Проход к видовой площадке на Орлиной сопке откроют в апреле
-
27.09.2017 Неизвестные разрушили арку на главной видовой площадке Владивостока
-
15.03.2017 Во Владивостоке на глазах тысяч иностранцев позорно разрушается "забытый" памятник
-
14.03.2017 Во Владивостоке на глазах многочисленных туристов разрушается знаковый монумент
-
08.03.2017 Эдуард Барсегов: "Спасите памятник, друзья!"
Добавить комментарий