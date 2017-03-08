Новости Общество

Сегодня, 17:23
 

Памятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке закроют на реставрацию

Памятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке закроют на реставрацию

Во Владивостоке один из знаковых и любимых жителями и гостями города памятников будет временно закрыт.

Как сообщили в администрации Владивостока, памятник Кириллу и Мефодию, расположенный на видовой площадке на улице Аксаковской, в ближайшее планируют закрыть специальным коробом. По завершению строительства музейно-театрального комплекса памятник будет отремонтирован и открыт для посетителей.

«Уже проведены встречи со скульптором и автором композиции Эдуардом Барсеговым. В связи с тем, что сейчас скульптура и постамент находятся в не очень хорошем состоянии, принято решение о закрытии его на дальнейший ремонт», - рассказали специалисты мэрии.

Уже в ближайшее время специалисты изготовят специальную защитную конструкцию для скульптурной композиции. Эти работы проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря