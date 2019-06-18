Во Владивостоке отремонтируют дорогу на Некрасовском путепроводе. Сейчас дорожные службы продолжают подготовку дополнительного объезда. Он пройдёт от мыса Кунгасного до Моргородка.

Новый проезд пройдёт от Кунгасного до Моргородка. Здесь рабочие ремонтируют дорожное полотно и уже приступили к асфальтированию участка. На месте побывал глава города. Олег Гуменюк оценил ход работ и пообщался со строителями.

Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «В первую очередь, выполняем просьбы местных жителей, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия на время открытия альтернативной дороги. Большинство просьб выполнили, осталось провести небольшие работы по обрезке деревьев. Сейчас рабочие как раз и занимаются этими вопросами. Мы уже сделали проход под мостом и продолжаем ямочный ремонт, чтобы минимизировать потери времени».

Чтобы обеспечить видимость для автомобилистов, на участке продолжают санитарную обрезку деревьев. Дорожные службы работают вместе с нефтеперерабатывающей компанией. Она обустраивает переезд через ж/д пути. После того как дорогу полностью отремонтируют, установят знаки и начнут монтаж камер видеонаблюдения.

Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «Решали с нашими... взаимодействие структурами... Железнодорожники помогли очень хорошо и перерабатывающая компания, нефтяная. Это говорит о том, что, когда есть слаженная работа и все заинтересованы, то всегда можно сделать все то, что мы делали".

Роман Симонов, руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий»: «Здесь происходит ремонт переезда, отсыпана полностью дорога до мыса Кунгасного, асфальто-бетонной крошкой, сейчас идёт обрезка деревьев, в течение недели работы будут закончены».

Несмотря на ремонт, полностью закрывать Некрасовский путепровод не собираются. Движение ограничат только на определённых участков. Автомобилисты смогут проехать через сам путепровод - от Нефтеветки до Кунгасного, и через улицу Снеговая. Работы начнут через три недели, сейчас администрация города определяет подрядчика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]