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Двое приморских подростков заблудились и провели ночь в лесу

Двое приморских подростков заблудились и провели ночь в лесу

Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Вечером 17 июня в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску  обратились родители двоих  подростков  с сообщением о том, что  мальчики 11 и 12 лет из села Корсаковки поехали кататься на велосипедах  и до настоящего времени не вернулись.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, сотрудники полиции были подняты по тревоге и ориентированы на розыск несовершеннолетних. К полицейским присоединились волонтеры и местные жители. Поисковые группы прочесывали жилой и лесной массивы, исследовали берега водоемов.

В ходе организованных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий пропавших детей обнаружили на трассе у лесного массива.   Установлено, что ребята поехали в сторону села Борисовка. По пути дети заблудились в лесу,  где им пришлось заночевать  под дождем. Утром ребята вышли к дороге, где и были обнаружены.

Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних не выявлено. Дети доставлены домой и переданы родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу.

За активное участие в поисковых мероприятиях полиция благодарит  волонтёров, местных жителей, представителей средств массовой информации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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