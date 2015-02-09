Двое приморских подростков заблудились и провели ночь в лесу
Вечером 17 июня в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратились родители двоих подростков с сообщением о том, что мальчики 11 и 12 лет из села Корсаковки поехали кататься на велосипедах и до настоящего времени не вернулись.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, сотрудники полиции были подняты по тревоге и ориентированы на розыск несовершеннолетних. К полицейским присоединились волонтеры и местные жители. Поисковые группы прочесывали жилой и лесной массивы, исследовали берега водоемов.
В ходе организованных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий пропавших детей обнаружили на трассе у лесного массива. Установлено, что ребята поехали в сторону села Борисовка. По пути дети заблудились в лесу, где им пришлось заночевать под дождем. Утром ребята вышли к дороге, где и были обнаружены.
Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних не выявлено. Дети доставлены домой и переданы родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу.
За активное участие в поисковых мероприятиях полиция благодарит волонтёров, местных жителей, представителей средств массовой информации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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