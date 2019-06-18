Программа "Пульс": Как решается проблема дефицита врачей в медучреждениях первичного звена
Этакий сигнал «СОС» мог бы прозвучать из любой клиники Приморья, не только из районного центра в глубинке. Врачей в Приморье не хватает: это факт. Особенно, в первичном звене. Чтобы улучшить ситуацию, три года назад и родилась в медицинских вузах новая программа, и термин закрепился - аккредитация. Это документ, допускающий дипломированного специалиста к лечению пациентов. Что во всем этом плюс - об этом в программе Светланы Дудик "Пульс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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