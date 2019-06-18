Осторожно! Змеи: Как вести себя при встрече с рептилией - советы специалиста
Сезон змей наступил в Приморье. Социальные сети переполнены фотографиями очевидцев. Кто-то обнаружил змею у себя на даче, а кто-то в собственном автомобиле. Недавно в Партизанском районе мужчина голыми руками поймал змею в собственном огороде. Обошлось без последствий, амурского полоза отнесли подальше от жилого сектора и отпустили. Однако большинство владельцев дач и туристов действуют иначе — пытаются выгнать рептилий кидая в них камни, а порой попросту убивают змей.
Как следует вести себя при встрече с рептилией, об этом - в интервью с Ириной Масловой, старшим научным сотрудником Федерального научного центра биоразнообразия ДВОРАН.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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