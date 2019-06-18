"Мотодевочке" из Инстаграм устроили профилактику в ГИБДД Владивостока
Элина Олесик, известная в инстаграме под ником Aleksaboo, побывала на профилактической беседе в ГИБДД г. Владивостока. Об этом "Вести:Приморье" сообщил источник в дорожной полиции города.
Поводом для приглашение в ГИБДД стала бурная инстаграм-деятельность 23-летней жительницы Владивостока. В своем инстаграм паблике, на который подписано более 170 тысяч человек, Элина опубликовала несколько сообщений и видеороликов, в которых автор поста утверждала, что на общедоступных дорогах она на мотоцикле развивает скорость свыше 250 километров в час. Во время беседы в ГИБДД "крутизна" мотодевочки волшебным образом улетучилась. По поводу видеороликов в своем инстаграм, девушка кротко пояснила, что выложила в соцсети ускоренное видео и никогда не нарушала скоростной режим. Представители ГИБДД призвали девушку в дальнейшем быть более ответственной к публикации "провокационных" сообщений в соцсетях. Популярность в Инстаграм накладывает дополнительную ответственность на Элину, популярные люди должны пропагандировать "правильную модель" поведения на дорогах, считают в городской ГИБДД.
Тем временем, госавтоинспекция Приморья отмечает рост тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов. С начала мотосезона в крае зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, 8 человек погибли, 28 – получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 60%.
Мотоаварии произошли на территории 16 населенных пунктов, наибольшее число – во Владивостоке. Погибшие – жители Артема, Владивостока, Партизанска, Спасска-Дальнего, а также Хасанского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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