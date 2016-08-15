Во Владивостоке суд оштрафовал на 100 тысяч рублей врача, по вине которого умерла пациентка
Владивостокский гарнизонный суд вынес обвинительный приговор врачу, из-за ошибки которого умерла пациентка, и приговорил подсудимого к штрафу в 100 тыс. рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Главного военного следственного управления.
Ординатор нейрохирургического отделения "1477 военно-морского клинического госпиталя" Минобороны, капитан медицинской службы Батыр Умаров признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в сентябре 2018 года Умаров проводил плановую операцию супруге одного из военнослужащих Тихоокеанского флота.
Офицер технически неправильно произвел манипуляции по удалению межпозвонкового диска, в результате чего повредил артерии и вены, что привело к острой массивной кровопотере, в результате чего пациентка умерла.
Подсудимый полностью признал вину, решение суда вступило в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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