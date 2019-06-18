Семейный бизнес: во Владивостоке два брата организовали наркопритон

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю при поддержке спецподразделения «Гром», ликвидировали притон для потребления наркотиков в одном из многоквартирных домов Первореченского района Владивостока. Организатором наркопритона являлись два брата, 1981 и 1987 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в 2018 году младший брат вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). По предложению старшего брата он согласился участвовать в продаже наркотиков и организации притона, где покупатели могли сразу же ими и воспользоваться. Ежедневно квартиру посещали наркозависимые лица с целью употребления или покупки наркотических средств.

В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты использованные медицинские шприцы, ложка со следами копчения, курительные трубки и другие предметы для употребления наркотических средств.

На момент посещения квартиры сотрудниками полиции в ней кроме подозреваемых, находились еще двое лиц с явными признаками длительного употребления наркотиков. По завершению мероприятия все граждане были доставлены в Краевой наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Тесты на состояние наркотического опьянения дали положительный результат.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и по пункту «б» статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). В первом случае санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, во втором - до пятнадцати лет.

Один из братьев заключен под стражу.

Посетителей притона полицейские привлекли к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Обо всех известных фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также содержания притонов для потребления наркотиков, жители края могут сообщать по телефону дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249-04-91. Заявления и сообщения граждан принимаются также в электронной форме через сайт ведомства https://25.мвд.рф/request_main.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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