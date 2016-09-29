«Земля леопарда» призывает не «спасать» в лесах детенышей оленей

Период отела пятнистых оленей и косуль начался на «Земле леопарда». При встрече с человеком одинокие новорожденные животные могут казаться брошенными, однако в большинстве случаев их не нужно спасать, так как мать находится поблизости, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

Вместе с началом этого важного для копытных периода в леса Приморского края устремляются люди – для отдыха или сбора дикоросов. В это время в зарослях травы и кустах можно встретить детенышей копытных без матери. Желая помочь, оленят и косулят нередко забирают из леса. «Спасенный» зверь рискует никогда не вернуться домой или погибнуть – даже в руках опытных ветеринаров.

«Дело в том, что маленькие олени и косули не обладают подвижностью взрослых и в случае опасности затаиваются, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Мать при этом может держаться на расстоянии, чтобы не привлекать лишнего внимания к детенышу. Таких малышей следует оставить в покое, не брать на руки и не гладить. Когда опасность минует, мать обязательно придет на зов детеныша, и семья воссоединится».

Ежегодно в зоопарки и Центр реабилитации тигров и других редких животных передают десятки оленят и косулят, «сирот», которых неравнодушные люди стремятся «спасти». Это приводит к печальным последствиям для найденышей, которые гибнут из-за неправильного питания до поступления к специалистам или рискуют навсегда остаться в неволе, разлученные со своей матерью. Многие беззащитные детеныши копытных также становятся жертвами домашних собак, выгуливаемых в лесах без привязи.

Отметим, что отел у пятнистых оленей и косуль наступает после осеннего периода гона. Через 7-8 месяцев на свет массово появляются детеныши. В первые месяцы жизни они фактически беспомощны и проводят много времени в укрытиях, в то время как матери пасутся в отдалении, чтобы не привлекать внимание к малышам. Только через год подросшие особи начинают жить самостоятельно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]