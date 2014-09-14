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Назначены довыборы в Думу Владивостока на место Александра Щербакова

Назначены довыборы в Думу Владивостока на место Александра Щербакова

Решением Думы города Владивостока назначены дополнительные выборы депутата Думы города Владивостока по одномандатному избирательному округу № 9 на 8 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Думы г. Владивостока,  досрочные выборы необходимо провести в связи с тем, что  в сентябре прошлого года были досрочно прекращены полномочия депутата Думы города Владивостока по избирательному округу №9 Александра Щербакова, который стал депутатом Законодательного Собрания Приморского края.

"Согласно федеральному законодательству дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ - на день голосования на этих выборах. Второе воскресенье сентября в этом году приходится на 8 сентября. В соответствии с частью 8 статьи 10 Избирательного кодекса Приморского края и частью 4 статьи 9 Устава города Владивостока установлено решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов принято в установленные сроки", - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

     


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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