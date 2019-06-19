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В Приморье полиция проводит проверку по факту осквернения памятника Ленину

В Приморье полиция проводит проверку по факту осквернения памятника Ленину

Фото: Памятники Ленину

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о нанесенных нецензурных надписях на памятнике Ленину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 18-летний молодой человек. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что совершил правонарушение, находясь под воздействием алкоголя.

По факту осквернения памятника начато производство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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