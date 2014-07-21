Движение по Борисенко во Владивостоке открыли на две недели раньше
Движение по улице Борисенко от перекрестка с Монтажной открыли раньше срока. ДГК, выполнявшая ремонтные работы, не предупредила владивостокцев об их окончании, поэтому не все автобусы вернулись на привычный маршрут.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, участок в районе Борисенко, 58 закрывали до 1 июля для ремонта теплотрассы. Однако работники ДГК справились с задачей раньше и открыли проезд. Теперь эта часть улицы сама на себя не похожа – непривычно ровный асфальт на дороге и тротуарах, восстановленная зеленая зона между ними, новые бордюры.
Вот только предупредить горожан о раннем завершении работ подрядная организация забыла. Проезд открыли, но не все автобусы вернулись на привычный маршрут. Транспорт ходит частично по старому пути, частично – по объездному, через Монтажную и Сахалинскую. Также ждут автобусов и пассажиры. Как пишут читатели VL.ru, люди «стоят по закоулкам», не зная, что дорога открыта.
Светофор на остановке «Новожилова» тоже пока не работает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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