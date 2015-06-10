Вступил в силу приговор участникам разбойного нападения во Владивостоке
В марте 2017 г. фигуранты договорились напасть на случайного прохожего, с целью завладения его имуществом. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, злоумышленники заманили жертву в безлюдное место в районе гаражей, расположенных по ул. Вилкова в г. Владивостоке, и стали избивать его руками и ногами, нанося удары в область головы и тела, применяя при этом «удушающий прием». Подавив полю потерпевшего к сопротивлению, фигуранты забрали у него планшетный компьютер марки «Samsung», мобильный телефон (общей стоимостью 15 тыс. рублей), а также потребовали назвать пин-код от его банковской карты. Получив требуемую информацию, грабители скрылись с похищенным с места преступления.
В результате избиения потерпевшему причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, перелом фаланги пальца левой кисти и др.
Признав подсудимых виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, суд назначил им за содеянное по 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденных 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.
Не согласившись с приговором районного суда, сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда признала выводы суда первой инстанции о доказанности вины фигурантов в инкриминируемом им деянии обоснованными, а назначенное наказание – справедливым. Приговор считается вступившим в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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