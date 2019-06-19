Во Владивостоке семерых опекунов прокуратура заставила предоставить отчеты об имуществе подопечных
Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель ежегодно (не позднее 1 февраля текущего года) представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.
Согласно части 2 той же статьи отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. В отчете опекуна или попечителя также должны быть указаны даты получения сумм со счета подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат для нужд подопечного.
Между тем, в ходе проверки исполнения требований данного закона прокуратурой Ленинского района выявлены факты уклонения некоторых опекунов от представления в территориальный отдел опеки и попечительства по административному территориальному управлению требуемых отчетов об имуществе подопечных.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района предъявил в суд 7 исковых заявления к опекунам о возложении на них обязанности предоставить такие отчеты.
Ленинским районным судом г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены. К настоящему времени опекунами предоставлены необходимые сведения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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