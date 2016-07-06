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"Вести: Приморье": Во что обходится плантация земляники

"Вести: Приморье": Во что обходится плантация земляники

Фото: Good-Tips.PRO

«Я думаю, вот бы вот такая земляника была крупная! Но нет! Земляника клубнику под себя всегда подминает!» - это не мечта - задача на будущее: ягоду, редкую для Приморья, увеличить в размерах. Во что обходится плантация земляники? О больших рисках и маленьких победах ароматной семейной фермы — смотрите сюжет Ольги Катренко сегодня, 19 июня, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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