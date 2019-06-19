Опасные котлеты продавали в популярной сети супермаркетов в Приморье

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии мясных полуфабрикатов «Котлеты домашние», произведенного в сети супермаркетов «Реми» в Уссурийске, выявила бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 60 раз.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, превышение нормативных показателей может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции, а также о допущении нарушений при хранении и реализации полуфабриката.

Бактерии кишечной палочки неустойчивы к высоким температурам. При 55°С погибают в течение часа, при 60°С - за 10-15 минут, при 100°С - мгновенно. Технологические температурные режимы в 68-72°С, используемые в большинстве случаев при приготовлении пищевых продуктов, убивают бактерии кишечной палочки. По некоторым данным, эти микроорганизмы размножаются в мясе и молоке при температуре 3-5°С (условия холодильника). Они обладают и длительной устойчивостью (до 12 месяцев) к минусовым температурам (-18°С-20°С).

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация будет доведена до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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