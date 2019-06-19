Новости Деловые новости Видеорепортаж

Сегодня, 12:57
 

Банк «Восточный» разработал кредитную карту для путешественников. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Банк «Восточный» разработал новую карту для путешественников. В сезон летних отпусков отделения устраивают распродажные дни и работают «до последнего клиента».

Отпуск близко! Многие из нас уже пакуют чемоданы, но есть и те, кто только определяется с планами на лето. Во многом их решение зависит от финансов. Банк «Восточный» предлагает путешественникам не только подходящий продукт, но и время когда его лучше оформить.

Вера Колобовникова, старший менеджер ПАО «Банк Восточный»: «19 и 20 июня офисы банка «Восточный» будут работать до последнего клиента, и можно будет стать обладателем кредитной карты с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом 90 дней. Эта карта позволит отправиться в отпуск и при этом не переплачивать».

Сегодня провести время на отдыхе — реальность без больших вложений. Оформить кредит можно быстро и просто. Он решает не только актуальные вопросы, но и защищает бюджет от глобальных трат. «Восточный» банк призывает не терять время и воспользоваться его предложениями. Летний «День продаж» бывает только раз, а отпуск уже близко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря