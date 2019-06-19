Банк «Восточный» разработал новую карту для путешественников. В сезон летних отпусков отделения устраивают распродажные дни и работают «до последнего клиента».

Отпуск близко! Многие из нас уже пакуют чемоданы, но есть и те, кто только определяется с планами на лето. Во многом их решение зависит от финансов. Банк «Восточный» предлагает путешественникам не только подходящий продукт, но и время когда его лучше оформить.

Вера Колобовникова, старший менеджер ПАО «Банк Восточный»: «19 и 20 июня офисы банка «Восточный» будут работать до последнего клиента, и можно будет стать обладателем кредитной карты с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом 90 дней. Эта карта позволит отправиться в отпуск и при этом не переплачивать».

Сегодня провести время на отдыхе — реальность без больших вложений. Оформить кредит можно быстро и просто. Он решает не только актуальные вопросы, но и защищает бюджет от глобальных трат. «Восточный» банк призывает не терять время и воспользоваться его предложениями. Летний «День продаж» бывает только раз, а отпуск уже близко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]